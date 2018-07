Va dai parenti in vacanza: colpo di calore, padovana finisce fuoristrada

TONEZZA DEL CIMONE - Poco dopo le 13, un'auto è finita fuori strada e si è rovesciata, sbattendo contro un muretto di sostegno. Ferita la conducente. E' accaduto poco dopo l'ora di pranzo lungo la SP 64 in contrà Barchi a Tonezza del Cimone. La donna, una padovana 75 enne, si stava recando a trovare dei parenti nel centro di villeggiatura montano, quando probabilmente perun colpo di calore, un momento di stanchezza o un malore dovuto comunque al gran caldo, ha perso il controllo della Peugeot 307, rovesciandosi in un prato di qualche metro sotto il piano stradale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto mentre la donna è stata assistita dal personale suem 118, arrivati con un’ambulanza e l’elisoccorso. Sul posto per i rilievi la polizia locale di Schio del distaccamento di Piovene Rocchette.

© RIPRODUZIONE RISERVATA