Travolta sulle strisce pedonali, 37 grave e patente sospesa all'investitrice

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ISOLA VICENTINA - Grave incidente stradale alle 7,10 di stamattina, 15 febbraio,: una giovane donna è statacon immediato ricovero inal San Bortolo di Vicenza. La 37enne F.G. residente i paese nell’attraversare la strada sulle strisce pedonali all’altezza dell’edicola-tabaccheria per recarsi al lavoro è stata investita e sbalzata avanti per vari metri da un’auto condotta dalla 32enne M.G. di Caldogno che stava viaggiando in direzione di. L’investitrice si è fermata e ha atteso l’arrivo da Vicenza dei sanitari del Suem che hanno trasporatato la 37enne all’ospedale di Vicenza: è grave ma non dovrebbe correre pericolo di vita. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale del Consorzio Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina. Gli agenti delhanno ritirato la patente alla 32enne investitrice per un periodo legato alla prognosi della ferita chese superiore ai 40 giorni.