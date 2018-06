Scontro scooter-auto: grave in ospedale un 14enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORNEDO VICENTINO - Grave inicidente stradale poco dopo le 23 di ieri nella zona artigianale di Cereda tra un’auto e uno scooter: unè stato trasportato d’urgenza al San Bortolo di Vicenza conalle gambe. Dai rilievi effettuati della polizia locale delil 14enne diretto a casa in sella al suo scooter all’incrocio con via Tezze si è scontrato con una Volkswagen Polo guidata dapure residente a Cornedo. Per il violento impatto il ragazzino èsull'asfalto: soccorso dai sanitari del Suem di Valdagno è stato trasportato nel nosocomio di Vicenza per leriportate agli arti inferiori.il conducente dell’auto.