Scontro scooter-auto: 56enne in condizioni disperate

VICENZA - Grave sinistro tra uno scooter e un’auto poco prima dellelungo via Battaglione Val Leogra con un ferito ricoverato inal San Bortolo per le lesioni riportate, l’uomo in sella alle due ruote. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale berica su via Btg. Val Leogra, nei pressi dell’incrocio con via Paolo Boselli, uno scooter condotto da un 56enne si è scontrato con una Golf condotta da un 25enne. L’impatto è stato tragico per lo scooterista: ha, riportato fatture esposte, una lussazione alla cervicale e un. Rapido, ma drammatico, l’intervento dei sanitari del Suem che hanno stabilizzato il ferito per trasportarlo d'urgenza nel reparto di rianimazione del San Bortolo.