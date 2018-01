© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Esce di strada, si cappotta con l'auto in un fossato e rimane ferito tra le lamiere. Poco prima delle ore 4.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vicentina, in località, per soccorrere un automobilista finitoin undopo aver perso il controllo della vettura. I pompieri accorsi da Lonigo e Este hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto l’uomo rimasto incastrato all’interno della Ford Focus. Il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem che lo ha trasportato d'urgenza in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.