Schianto fra due utilitarie nella notte, 5 giovani feriti: uno è gravissimo

di Vittorino Bernardi

THIENE - Grave indicente alle 1.50 di questa notte in frazione Santo, lungo ladue auto coinvolte per cinque feriti, uno grave ricoverato in prognosi riservata, ma in via di miglioramento, all’ospedale di Santorso. Per i rilievi sono intervenute due pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino e una dei carabinieri. Dalla ricostruzione risulta che S.C., un 22enne residente a Vicenza, alla guida di, con a bordo un passeggero, nel percorrere la Provinciale 349 in direzione Vicenza - all’altezza dell’incrocio con via Braglio - ha notato una Toyota Yaris proveniente da destra immettersi sulla carreggiata. S.C. si è spostato sulla corsia di sinistra, ma nel frattempo la Yaris condotta da S.L., un 21enne di, con a bordo tre amici 20enni, si è immessa nella stessa corsia in direzione di Thiene.Inevitabile tra i due mezzi un violento impatto, con scoppio degli airbag e carambola della Yaris. Otre alla polizia locale e carabinieri sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre un passeggero rimasto incastrato e i sanitari del Suem. Il 20enne M.S. è stato ricoverato in Rianimazione all’ospedale Alto Vicentino. Quattro feriti in media gravità sono stati medicati al Pronto soccorso. La strada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alle operazioni di soccorso.