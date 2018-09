Scontro, il motorino si incastra sotto l'auto: 18enne ferito /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO -il 26 settembre intorno alle 17.55 a: un 54enne alla guida di una Chevrolet transitava per in via Della Potara di Schio, in direzione via Asiago. Nello svoltare a sinistra è finito con la parte anteriore dell'auto contro un ciclomotore Aprilia proveniente dall'opposto senso di marcia, in sella c'era un. Il giovane è caduto a terra e il motorino è rimasto incastrato sotto la parte anteriore dell'autoveicolo. Ferito, il 18enne è stato portato in ospedale a Santorso con svariati traumiu. Sul posto la Polizia Locale Alto Vicentino di Schio e il 118.