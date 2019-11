Famiglia distrutta sulla A13: papà, mamma e la piccola Diletta di 5 mesi

di Luca Pozza

SCHIO - Una tragedia immane per la comunità scledense: le vittime delle schianto avvenuto questa notte sull'autostrada A13 Bologna-Padova, all'altezza di Saletto (Bo) erano di Schio (Vicenza) e componevano un unico nucleo familiare, papà, mamma e figlioletta: a perdere la vita, 29enne e la figliadi soli 5 mesi.La famigliola viaggiava a bordo di un camper, che sarebbe stato tamponato da una Fiesta per poi ribaltarsi. Coinvolto anche un pullman (a bordo dei ragazzi di Pordenone che stavano rientrando da Lucca per l'evento) e poi una catena di collisioni.I due genitoni sono morti sul colpo dopo l'impatto con il pullman. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare sul posto la neonata, purtroppo vanamente.