Esce con le stampelle dal centro di riabilitazione: investita e uccisa

di Luca Pozza

TORRI DI QUARTESOLO - Ancora una vittima sulle strade del Vicentino. Una signora di 55 anni, residente nel capoluogo berico, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi 15 gennaio in un incidente stradale avvenuto a Marola di Torri di Quartesolo. Secondo una prima ricostruzione la donna, che si muoveva con le stampelle, era appena uscita da un centro di riabilitazione quando è stata investita in Via Po da un'utilitaria che giungeva da Vicenza. Fatale l'impatto, con la morte che è stata immediata.

