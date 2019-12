LONIGO - Auto nel fosso alle 6 di oggi in via Risaie a Bagnolo di Lonigo: due feriti. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto il passeggero, rimasto bloccato all'interno, mentre l'autista era riuscito a venir fuori da solo.

