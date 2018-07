Due 13enni investite sulle strisce da una Jaguar: una è molto grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE - Due ragazzine thienesi dipoco prima delle 19 di ieri sono statelungo via Val Cismon da unacondotta da P.F. thienese di 74 anni, entrambe sono state ricoverate in ospedale: la più grave al San Bortolo di Vicenza con un, l’amica che ha riportato delleè entrata all’ospedale Alto Vicentino di Santorso.Dai primi rilievi della polizia localeintervenuta con due pattuglie le due amiche stavano attraversando sulle strisceverso via delle Betulle, giunte nei pressi del marciapiede, per cause in corso di accertamento, sono state investite da una Jaguar XF in arrivo dalla rotatoria delle vie dei Quartieri e Valsugana. L’impatto, frontale, è stato violento per una delle due tredicenni. Sul posto sono giunte due ambulanze, i sanitari hanno trovatoentrambe le ragazzine.La più grave, per le fratture riportate, è stata ricoverata inpediatrica a Vicenza, la seconda a Santorso per contusioni di lieve entità. Il conducente della Jaguar XF che viaggiava a velocità moderata pare abbia dichiarato di avere visto le ragazzine all’ultimo istantesulle strisce pedonali. Sono in corso le verifiche da parte degli agenti del comandante Giovanni Scarpellini.