Violento frontale nella notte: gravi in ospedale i due conducenti

GAMBUGLIANO - Incidente stradale conquesta notte in centro al paese per un violentotra due auto nella centralissima via Roma. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti per i rilievi attorno alle 1.30 di oggi une unaal volante delle proprie auto si sono scontrati frontalmente, con un rumore di lamiere che ha fatto balzare dal letto i residenti nella zona che hanno chiamato il 118 e il 112. Sono interventi i vigili del fuoco di Vicenza che hannoi due giovani incastrati nelle vetture: entrambi sono stati ricoverati al San Bortolo di Vicenza in: non sarebbero in pericolo di vita.