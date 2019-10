Spaventosa carambola fra 4 auto, ferito un giovane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - I vigili del fuoco sono intervenuti stamani in via Bernacchi a San Nazario per un incidente tra quattro auto: un ferito.I pompieri arrivati da Bassano hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Volkswagen Golf un giovane, rimasto incastrato al posto guida. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del suem 118 per essere trasferito in ospedale. La polizia locale intervenuta sul posto ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.