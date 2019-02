Scontro tra un’auto e una bicicletta: ciclista grave in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALTAVILLA VICENTINA - Il 62enne ciclista S.E. residente in paese dalla tarda serata di ieri 16 febbraio è ricoverato in(non dovrebbe correre pericolo di vita) all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Poco dopo le 18 l’uomo nel percorrere in bicicletta via Matteotti giunto all’incrocio con via Acque sorgive è statoda una Subaru Impresa, in uscita dallo stesso, condotta da S. A., 36enne di Zovencedo. Per il ciclista la caduta è statae rapidi sono stati i soccorsi: medicato sul posto dai sanitari del Suem è stato trasportato al San Bortolo. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale dell’Unione dei Comuni Terre del Rettone. Le cause del sinistro, una probabile, sono al vaglio del comando di polizia.