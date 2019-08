Utilitaria salta lo stop: paura a bordo dell'autobus, ferito un passeggero

di Luca Pozza

VICENZA - La mancata precedenza di una Lancia Y, il cui conducente non ha visto lo stop, ha provocato nel pomeriggio di oggi a Vicenza unall'interconnessione tra contra' Motton San Lorenzo e la salita del Ponte delle Bele, nel centro storico della città.della linea 1 che era diretto versoI due mezzi viaggiavano entrambi a bassa velocità e quindi lo scontro non è stato violento: tuttavia nel mezzo pubblico è rimasto ferito un passeggero che a causa dell'urto è caduto a terra, riportando ferite non gravi ma tali da richiedere il trasporto in ospedale, dove è stato sottoposto ad accertamenti che tuttavia hanno escluso fratture. Illeso il conducente dell'utilitaria, un giovane di 25 anni residente in città. Notevoli i disagi alla circolazione conSul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale del capoluogo berico.