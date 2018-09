Donna in mountain bike travolta da una Golf: è in gravi condizioni

di Vittorino Bernardi

MOSSANO - Grave incidente alle 23 di ieri lungo la, nei pressi del supermercato Aliper in direzione di Vicenza, la 34enne, ospite della comunità Airone di Agugliaro, in sella alla sua mountain bike è statasulla stessa direzione di marcia da unaVolkswagen condotta dal 21enneresidente a Longare.L’impatto dell’auto sulla bicicletta è stato violento, volata sull'asfalto la giovane donna ha perso i sensi con i sanitari del Suem giunti sul posto a praticare per alcuni minuti una rianimazione prima di caricarla in ambulanza per il ricovero inal San Bortolo di Vicenza in condizionima non dovrebbe correre pericolo di vita. Sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Longare e Noventa per effettuare i rilievi del sinistro che si è verificato in una zona poco illuminata e per capire se la bicicletta della ragazza aveva i fanalini regolarmente illuminati. L'investitore è risultatoai test di alcol e droga.