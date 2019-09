Carambola in autostrada: 5 feriti fra cui due bambini, grave una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Un grave incidente poco dopo le 10 ha bloccato anche oggi l'autostrada A4 tra i caselli di, in direzione Venezia.Almeno 5 i mezzi coinvolti nello schianto con cinque persone ferite, tra cui due bambini. La più grave è una donna, sbalzata dall'auto, che è stata ricoverata al San Bortolo in codice rosso dopo l'intervento dell'elisoccorso. Sul luogo dell'incidente sono intervenute le, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale dell'autostrada.Allertato anche l'elisoccorso. Il traffico durante le operazioni di soccorso è rimasto bloccato. La coda, in direzione Venezia, ha raggiunto i cinque chilometri. La situazione è tornata alla normalità solo dopo mezzogiorno.