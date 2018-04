di Vittorino Bernardi

SANDRIGO - Violento incidente stradale, con un bilancio di, attorno alle 16 di ieri in via Croce, lungo la Provinciale 248. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale Nordest Vicentinocoinvolti nel sinistroI vigili del fuoco di Bassano del Grappa hanno posto in sicurezza i mezzi ed, rimastonell’abitacolo di una Peugeot 206 sbalzata nel campo. Sono usciti autonomamente i conducenti e i passeggeri della Volkswagen Polo rimasta in strada e dalla Lancia Y 10 volata nel campo. I tre feriti sono stati presi in cura dai sanitari del Suem 118 intervenuti sul posto con due ambulanze e l’automedica: il conducente della Peugeot e della Lancia sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. La polizia locale di Thiene ha deviato il traffico per consentire i soccorsi. L’intervento dei vigili del fuoco si è protratto per circa due ore, fino al recupero delle auto da parte del carro attrezzi.