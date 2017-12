Per la pioggia l’automobilista non vede un’anziana in strada e la investe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Laabbinata al buio della sera è probabilmente all’origine di un, protagoniste due donne (in auto e a piedi), attorno alle 17.30 di ieri lungo via Battaglione Val Leogra. Per i rilievi del sinistro è intervenuta la polizia locale. Dalla prima ricostruzione una donna di 72 anni residente nel quartiere di Santa Bertilla stava attraversando via Battaglione Val Leogra, non lontano dalla rotatoria con via Legione Antonini, non è chiaro se o meno sulleComunque sia l’anziana, non vista, è stata centrata in pienocondotta da una 31enne con casa ad Altavilla Vicentina, che si è fermata subito per prestare soccorso. La 72ennein pochi minuti è stata trasportata dai sanitari del Suem, in codice di media gravità, all’ospedale San Bortolo, dolorante per i vari traumi riportati.