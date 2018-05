L’auto esce di strada, vola sopra una roggia e atterra su un campo

di Vittorino Bernardi

NOVENTA VICENTINA - Un cittadino romeno residente in paese questa notte è uscitoda uno spettacolare incidente. Venti minuti dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in località Sabbioni per una Renault Megane che dopo essere uscita di strada èper concludere la corsa adagiata sul fianco sinistro in unagricolo.All’interno i pompieri hanno trovato un uomo, ferito, che è stato trasportato in ospedale dai sanitari del Suem per le cure del caso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco si sono concluse attorno alle 2. Per i rilievi del sinistro sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.