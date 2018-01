Esce di strada con l'auto e finisce contro un muretto: ferito

LONIGO - Un uomo è rimasto ferito per la fuoriuscita autonoma di strada della propria auto finita contro un muretto a Lonigo (Vicenza). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la BMW 325 dell'autista che nel frattempo è stato preso in carico dai sanitari del Suem 118. Sul posto i carabinieri per i rilievi.

