Esce di strada con l’auto e compie un volo di 10 metri: grave il conducente

di Vittorino Bernardi

CHIAMPO - Terribilepoco dopo le 17 di ieri 16 dicembre lungo la Provinciale Valchiampo, in località Arso. Il 44enne Eugenio Xompero di San Pietro Mussolino alla guida del suo monovolume Wolkswgen Caddy poco prima del ponte Zoccolari per rientrare a casa è scivolato sulla destra, ed è uscito di strada, per cause al vaglio della polizia locale di Arzignano intervenuta per i rilievi.L’auto del 44enne, solo all’interno del mezzo, ha divelto un segnale stradale e dopo unsi è schiantata sul. Il conducenteè stato liberato dai vigili del fuoco di Arzignano e consegnato ai sanitari del Suem per ilal San Bortolo di Vicenza. Nella notte le condizioni di Eugenio Compero sono migliorate e non corre più pericolo di vita. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Vicenza conper recuperare l’auto incidentata. Per tale operazione la strada è rimasta chiusa per circa 2 ore.