Auto si rovescia su un fianco: grave la conducente

di Vittorino Bernardi

CASTELGOMBERTO - Incidente stradale con un ferito questa notte in località Peschiera dei Muzzi, lungo la Provinciale 35. Unadi Cornedo Vicentino, al volante della propria auto, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, ha perso il controllo della guida: il mezzosul lato sinistro. I vigili del fuoco di Arzignano hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la conducente: ferita è statadal personale del Suem 118 e ricoverata in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un paio di ore.