Auto si cappotta: distrutta, due feriti. C'erano altre tre persone: sparite

ASIAGO - La notte scorsa, alle 2.30 circa i vigili del fuoco sono intervenuti in via Berga ad Asiago per un’dopo la perdita di controllo del conducente:. I pompieri accorsi dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza la Renault Clio, mentre i due feriti erano già stati presi in cura dal personale del 118 e sono stati portati in ospedale.Altri tre occupanti la vetturasi sono allontanati, rendendosi al momento. L’incidente ha danneggiato circa 5 metri di lastroni che delimitano la strada dal marciapiede oltre una rete di una proprietà privata. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all’alba.