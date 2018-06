Schianto frontale tra due automobili: feriti una giovane donna e un uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALONTE - Alle 8.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Albere, ad Alonte per lo: feriti i due conducenti. I pompieri di Lonigo hanno messo in sicurezza le vetture e collaborato con il personale del Suem 118 nel soccorrere la, trasportata in ambulanza all’ospedale di Vicenza. L’altro ferito alla guida di una Ford Cmax è stato portato all’ospedale di Noventa. I carabinieri di Lonigo hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.