Auto contro il guard-rail: 19enne ferita seriamente dall'airbag

MONTORSO - Grave incidente stradale, con, poco prime delle 20 di ieri lungo la Provinciale Montorsina. Un 19enne alla guida di una Fiat Punto congiunto nei pressi del ponte - per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Valdagno - ha perso il controllo della guida. Il giovane ha frenato, il mezzo è uscito di strada e si è schiantato con violenza sulNell’urtoche hannolievemente il conducente e in forma seria una ragazza di 19 seduta al suo fianco. Dopo l’impatto sul guard-rail dal cofano dell’auto è uscita una colonna di fumo. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzignano che hanno messo in sicurezza la Punto e aiutato i cinque giovani a uscire dall’abitacolo. I sanitari del Suem hanno trasportato in ospedale per le necessarie cure il conducete e la 19enne alla quale è stato applicato un collare.