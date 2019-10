L'Audi A3 sbanda, esce di strada e carambola: distrutta, lui ferito

COGOLLO DEL CENGIO - Perde il controllo dell'Audi A3 ed esce di strada da solo14: brutta avventura poco dopo le 14 in via Schiri a Cogollo del Cengio per un 55enne straniere residente ad Arsiero. L'uomo è rimasto ferito ma poteva andargli peggio. I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto l'uomo dalla vettura carambolata più volte. Poi l'intervento del Suem 118 ha completato i soccorsi. I carabinieri hanno eseguiti i rilievi del sinistro.

