Frontale violento con il Suv, due feriti restano incastrati nella Mercedes

ARZIGNANO - Violento Incidente alle 6 di questa mattina lungo via del Lavoro per untra una Nissan Qashqai, guidata da un lavoratore di nazionalità ghanese, e una Mercedes Classe A con a bordo due operai indiani. Per liberare i due occupanti della Mercedes rimastinell’abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco della locale stazione. Entrambisono stati trasportati dai sanitari del Suem in ospedale per le cure del caso.il conducente della Nissan. Le operazioni di soccorso si sono protratte per circa un'ora. I rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati eseguiti dai carabinieri.