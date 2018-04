A4, schianto fra tre mezzi pesanti: â€‹autista morto. Traffico rallentato

LA LETTERA

VICENZA - Incidente mortale questa mattina intorno alle 7.30 in A4, tra i caselli di Vicenza est e ovest, poco prima delle gallerie in direzione Milano. Si tratta di unI pompieri accorsi dalla sede centrale hanno messo in sicurezza i veicoli e non senza difficoltà liberato l’autista utilizzando, divaricatori e martinetti idraulici. Purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del suem 118 ha dovuto dichiarare la morte del conducente che occupava l’ultimo autoarticolato. Illesi gli autisti dei primi due mezzi tamponatesi. Sul posto la polizia stradale e gli ausiliari dell’autostrada.Sono ora in corsa le operazioni di recupero dei mezzi.