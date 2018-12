A fuoco la canna fumaria: incendio esteso al tetto della casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTORSO - Paura oggi 30 dicembre lungo via Villa per l’. Poco prima delle 12.30 i vigili del fuoco accorsi da Arzignano e Vicenza con, hanno spento le fiamme che dalla canna fumaria a servizio di unasi erano estese a parte della copertura del tetto. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della copertura da parte dei pompieri sono durate un paio di ore.