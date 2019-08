Bruciano mille rotoballe, pompieri da mezzo Veneto per spegnere il rogo

MONTICELLO CONTE OTTO - Un gigantesco incendio ha distrutto, ieri 24 agosto a Monticello Conte Otto, nel Vicentino, un grande capannone dell'azienda agricola Bonollo. La colonna di fumo si è alzata altissima. Nella struttura erano stoccate oltre un migliaio di rotoballe di fieno e numerosi mezzi agricoli dell'azienda. Le fiamme si sono sviluppate in modo violentissimo, i vigili del fuoco sono dovuti accorrere in forze da mezzo Veneto: ben 24 gli operatori impegnati, con sette mezzi provenienti anche dal Padovano, e squadre di volontari da Thiene e Recoaro. Secondo le prime risultanze, sembra che l'incendio non abbia avuto origine dolosa.

