Incendio nella notte al centro benessere: notevoli i danni

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRENDOLA - Notte di fuoco lungo via Negrelli per undivampato all’interno di alcuni locali del c. A lanciare l’allarme al 115 alle 2.30 è stata una pattuglia della guardia di finanza in transito nella zona. Sul posto sono arrivate squadre di vigili del fuoco da Vicenza, Lonigo e Arzignano. Con due autopompe, un’autobotte e l’autoscala i pompieri hanno spento le fiamme divampate all’interno del locale lavanderia, evitando l’estensione all’intero edificio. Oltre a tutti i danni da fumo l’incendio ha causato anche la rottura dei tubi di gomma dell’acqua, con allagamento di gran parte dei locali del centro benessere. Le cause dell’incendio di probabile natura accidentale sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento delle fiamme con evacuazione dei fumi e messa in sicurezza della struttura sono terminate poco prima dell’alba.