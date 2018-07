Violento incendio distrugge un appartamento nel condominio /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La notte scorsa, alle 23.30 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in strada Marosticana, a Vicenza, per unal primo piano di un condominio di sei unità abitative: nessuna persona è rimasta ferita.Tutti i condomini all’interno degli appartamenti all’arrivo delle squadre avevano già evacuato gli alloggi. I pompieri accorsi con tre automezzi tra cui l’autoscala e nove operatori, hanno spento le fiamme, evitando la propagazione del rogo all’intero condominio. L’abitazione interessata dalle fiamme è andata completamento distrutta. Le cause dell’innesco dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.Questa mattina è in corso una valutazione da parte dei tecnici del comune e dei vigili dl fuoco per la verifica dell’agibilità di altri tre appartamenti del condominio, che hanno riportato danni alle parti comuni, che potrebbero essere resi inagibili, come l’alloggio interessato dal rogo.