Fiamme sull'Iveco Daily, si muove da solo e piomba su un altro furgone

MARANO VICENTINO - Fiamme in via della Stazione a Marano Vicentino poco prima delle ore 13 di oggi, 18 aprile, per l'di un vecchio. Un vecchioche era parcheggiato regolarmente ma chementre a bordo divampavano le fiamme, probabilmente per l'allentamento del freno a mano dovuto all'incendio. Il vecchio Daily in fiamme ha percorso qualche metro, finendo addosso a un altroe danneggiandone il frontale. Le cause dell probabilmente elettromeccaniche dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco, subito intervenuti. Le operazioni di completo spegnimento e di messa in sicurezza sono terminate dopo circa un’ora.