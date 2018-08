In fiamme la grotta di Lourdes adiacente alla chiesa, colonna di fumo nero

CHIAMPO - In fiamme la grotta di Lourdes adiacente alla chiesa di Chiampo, in via della Pieve. A prendere e fuoco la copertura della grotta, da cui esce un denso fumo nero. Sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco da Arzignano, Lonigo, Vicenza e Verona con ventidue operatori, tre autopompe serbatoio, due autobotti, un’auto scala. Operazioni di spegnimento in corso.

