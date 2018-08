Panico sulla A4, furgone prende fuoco vicino al casello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Stamani alle 8 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4, qualche centinaio di metri prima dell’per l’incendio di un furgone cassonato da cantiere: illesi i due occupanti. I pompieri intervenuti da Arzignano con due mezzi hanno spento l’incendio del camioncino, che l’autista è riuscito a fermare appena accortosi del fumo in cabina, riuscendo ad accostare in unaLe fiamme hanno anche interessato una decina di metri della barriera antirumore danneggiata dalle fiamme. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.Sempre questa mattina allo stesso orario la squadra di Lonigo è intervenuta in via Orna a Brendola per lo scontro tra due auto, di cui una finita rovesciata nel fossato: feriti i due conducenti. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due autisti, usciti autonomamente dalle vetture incidentate erano assistiti dal personale del suem 118, per essere trasferiti per ulteriori accertamenti in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.