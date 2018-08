Fiamme nel fienile: l'incendio lambisce la stalla con 400 bovini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLZANO VICENTINO - Fienile a fuoco nella notte del 17 agosto in un'azienda agricola in via Divisione Julia a Bolzano Vicentino. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 4:20. I pompieri intervenuti da Vicenza,p Bassano e con i volontari di Thiene con 6 automezzi e 17 operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme a solo fienile, evitando l'estensione alle vicinecon oltre. Oltre 400 le rotoballe coinvolte nel rogo per un totale di circa 1500 quintali di foraggio.