Incendio doloso nella notte al bar Jolly Sister’s

di Vittorino Bernardi

POJANA MAGGIORE – C’è l’ombra del dolo sull’che si è sviluppato alle 3 di questa notte all’esterno deldi via Cagnano 36. I vigili del fuoco accorsi da Lonigo hanno spento le fiamme su un tavolo, su delle sedie di plastica e su una panchina in legno del giardino e poi messo in sicurezza il bar. Per il calore delle fiamme è andatadel locale. Danni da quantifucare.. Le operazioni di soccorso dei pompieri si sono concluse all’alba. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Noventa Vicentina: dai primi accertamenti effettuati è l’incendio sarebbe di. Sono state avviate delle indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Vicenza.