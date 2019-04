Fiamme dal caminetto spento da giorni, va a fuoco una casa disabitata

CORNEDO VICENTINO - Alle 13 circa di oggi 22 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di una casa disabitata in via Cozza di Cereda a Cornedo Vicentino. Un anziano che utilizza saltuariamente l’abitazione ha dato l’allarme, lo stesso nel tentativo di spegnere l’incendio con dei secchi è caduto, procurandosi delle ferite. I pompieri accorsi da Arzignano con due automezzi hanno soccorso l’anziano, mentre altri componenti della squadra spegnevano l’incendio probabilmente propagatosi da un caminetto utilizzato nei giorni scorsi. L’uomo è stato poi assistito dal personale del suem 118, mentre i vigili del fuoco finivano di spegnere l’incendio, che ha interessato il solaio del primo piano e del sottotetto, bruciando travi e tavole. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della casa sono terminate dopo circa due ore.

