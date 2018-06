Esplosione e fiamme: appartamento a fuoco nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRISIGNANO DI ZOCCO - La notte scorsa, poco prima delle 3, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte Pasubio a Grisignano di Zocco per l’al primo piano di unaal momento vuoto perché gli affittuari in vacanza.L’allarme è stato dato da alcuniche hanno sentito prima unae poi hanno visto il bagliore dellevenire fuori dall’abitazione. I pompieri accorsi con due squadre sono entrati nell’appartamento dotati di autorespiratore e iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme, che hannooltre a danni da fumo in tutti i locali. Al momento dell’incendio nessuna persona era presente nello stabile, in quanto il piano terra è in ristrutturazione e gli affittuari dell’appartamento interessato dalle fiamme all’estero. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate all’alba dopo circa tre ore.