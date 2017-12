A fuoco nella notte la vetrina di un negozio di ortofrutta

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORREBELVICINO - Paura la scorsa notte davanti alla chiesa parrocchiale San Lorenzo: poco dopo le 2.30 del 30 dicembre ignoti hanno cosparso dila vetrina del negozio di ortofrutta “L’orto in Piazza” e hanno appiccato il fuoco prima di scomparire nella notte, indisturbati. Ilhanno svegliato il vicinato, con una chiamata al 115. Sul posto per spegnere l rogo sono intervenuti i vigili del fuoco. I carabinieri della stazione di Valli del Pasubio, raccolti i primi riscontri sull’incendio doloso, hanno avviato le indagini pere capire se è un atto vandalico o nasconde un avvertimento ai titolari dell’ortofrutta, che non nascondono la loro rabbia. «Qualche gentiluomo ha pensato di appiccare un incendio alimentato da diversi combustibili molto infiammabili sulla vetrina del negozio. Il risultato:, insegna e vetrofania da buttare, vetro della porta crepato. Inoltre le fiamme hanno arrecato danni alla nostra vicina parrucchiera e agli appartamenti sopra i negozi., fortunatamente non ci sono state vittime, ma senza ildi un signore che abita sopra il negozio a quest'ora L'Orto in Piazza,. Al momento, anche se delusi e arrabbiati siamo operativi al 100%».