In treno a vapore e bici alla scoperta della Valbrenta e dei laghi trentini

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. Tutti in treno e bicicletta alla scoperta della Valbrenta e dei laghi trentini. In occasione della Festa della Repubblica, sabato 2 giugno, l’associazione storico-culturale ‘’, propone una nuova iniziativa agli appassionati delle due ruote e a tutti coloro che desiderano provare l’emozione di un viaggio su un, abbinando sport, turismo,, in particolare della Valbrenta e dei laghi del Trentino.Il suggestivo, partirà alle 8 dalla stazione di Carpanè-Valstagna, nella quale si trova il museo allestito dall’associazione sulla storia della ferrovia, con soste aper la colazione e, prima di arrivare a, alle 10.40. Le biciclette potranno essere caricate sia a Carpané, che a Primolano.Sul convoglio del treno a vapore è previsto, infatti, anche un, che consentirà, a chi lo vorrà, d’integrare il viaggio in treno con una gita in bici alla scoperta del territorio, con una doppia opzione per il ritorno sulle due ruote:(40 km) o in alternativa(20 km), dove poi aspettare il treno per caricare le bici sul convoglio, dopo aver percorso la ciclabile della Valsugana, con pranzo al Bicigrill di Tezze Valsugana. La partenza per il ritorno da Caldonazzo è prevista alle 15 e arrivo alla stazione ferroviaria di Carpané-Valstagna alle 17.25.