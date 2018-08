di Vittorino Bernardi

SCHIO - Con una stringente indagine investigativa la polizia Alto Vicentino ha rintracciato e denunciato il, nel caso una donna, che attorno alle 16 di giovedì 2 agosto in viale dell'Industria ha travolto in auto un ciclista percome se nulla fosse accaduto. A effettuare i rilievi sono stati gli agenti del comandante Giovanni Scarpellini che hanno trovato ancora in strada il ciclista, un dolorante 54enne di Valli di Pasubio, assistito dai sanitari del Suem di Santorso per la successiva. Gli agenti nell’analisi della bicicletta hanno rilevato la conferma di unda parte di una Volkswagen di colore grigio e così hanno iniziato la caccia al pirata della strada. Mercoledì 7 agosto una pattuglia ha intercettato e bloccato l’che alla successiva verifica ha presentato evidenti tracce dellasulla bicicletta del 54enne. La conducente, residente a Schio, si è giustificata affermando didi avere urtato il ciclista: è stataalla procura della Repubblica di Vicenza pere per lesioni stradali gravissime. L’auto è stata sottoposta a sequestrato penale con ritiro della patente con decurtazione di 10 punti.Per questo caso il comandanteha rinnovato un. «Si prega di voler ricordare che tutti i conducenti di veicoli, a motore e non, coinvolti in un sinistro stradale hanno l'obbligo di doversi fermare e prestare soccorso alle persone infortunate, a prescindere dalla responsabilità o meno di avere causato il sinistro. Il mancato arresto e/o l'omissione di soccorso nei confronti delle persone ferite sono pesantemente puniti dal Codice della Strada».