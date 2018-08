In carcere due richiedenti asilo che gestivano piccoli spacciatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN NAZARIO DEL GRAPPA - È stata efficace lacomposta da agenti del commissariato e della polizia locale di Bassano entrata in funzione all’alba ieri di ieri che ha prodotto l’arresto di due nigeriani, richiedenti asilo, da qualche mesedalla cooperativa La Goccia e segnalati alla prefettura per comportamenti non consoni ai regolamenti. Sulla scorta di segnalazioni e indizi i 14 agenti impegnati nel blitz hanno visitato più abitazioni nelcon i residenti in regola, ad accezione dell’ultima. Dalla porta socchiusa gli agenti hanno avvertito un forte odore di, hanno bussato e sono entrati: hanno trovato Morrison Arouture di 26 anni e Tuoyo Aniretan di 28, nigeriani clandestini, richiedenti asilo allontanati dalla cooperativa La Goccia. Prima uno e dopo l’altro sono fuggiti dall’appartamento per evitare l’arresto, ma entrambi sono statidopo un inseguimento, ammanettati ea Vicenza con l’accusa di detenzione di sostanza di stupefacente ai fini di spaccio. Nella perquisizione dell’appartamento gli agenti hanno sequestrato oltre 7 etti di marijuana divisa in ovuli da 30 a 50 grammi ciascuno destinati a piccoli spacciatori del territorio.