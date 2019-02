Botte ai genitori e alla sorella: in carcere 34enne recidivo

di Vittorino Bernardi

ROSSANO VENETO - Per maltrattamenti nei confronti deida ieri 4 febbraio è in carcere a Vicenza il 34enne rossanese. Noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio e di spaccio, l’uomo, al terzo episodio violento da ottobre nei confronti dei familiari, era stato allontanato da casa su disposizione della procura della Repubblica di Vicenza.Eros Bizzotto, incurante di quanto avvenuto nei giorni precedenti, si è presentato al cancello di casa e ha chiesto alcuni effetti personali e del cibo: alla risposta del padre di attendere ha aperto il cancello ed è entrato in casa: con fare minaccioso ha impugnato un bastone da passeggio eil padre, con frasi ingiuriose eminacciose anche verso la madre e la sorella. Il 34enne ha afferrato alcuni oggetti ed è uscito. I carabinieri della stazione di Rosà, chiamati da padre, hanno trovato nella vicinanze e arrestato Eros Bizzotto, successivamentea Vicenza, su disposizione del pm di turno., capitano della compagnia carabinieri di Bassano del Grappa, ha lanciato un appello ai cittadini. «Un’altra problematica vicenda familiare è stata prontamente risolta dai Carabinieri, che ricordano a tutti l’importanza di affidarsi alle Istituzioni, denunciando ogni situazione anomala, ogni comportamento antisociale, ogni reato a cui assistiamo. Possiamo aiutarvi».