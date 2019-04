In auto con la patente revocata gira senza la cintura: multa di 6 mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Privo della patente di guida perchè revocata nel 2014 un 35enne vicentino venerdì è stato sanzionato di 6 mila euro. Fermato dalla polizia di Stato senza lal’uomo era al volante di una Fiat Punto con un fanalino rotto e uno specchietto laterale fuori uso, di proprietà della moglie. Il 35enne non può che recitare un grosso mea culpa perchè lungo viale Cricoli ha effettuato una manovra non consentita (imbocco contromano di un senso unico) sotto gli occhi di una pattuglia del 113 in servizio di controllo, attirando così l’attenzione degli agenti che sono prontamente intervenuti e dopo l’identificazione hanno stilato un lungo verbale per una sanzione complessiva di 6 mila euro, di cui mille a carico della moglie per incauto affidamento della propria auto a un soggetto privo di patente.