In auto abbatte un palo del luce e lascia al buio alcune case

VICENZA - Incidente stradale, con, attorno alle 17.30 di ieri 21 gennaio lungo viale Astichello per un’uscita autonoma di strada. Protagonista è un vicentino di 50 anni, originario della Campania, che al volante di una Audi A1, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della guida e a forte velocità si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione pere lasciare alcune case della strada al buio,. Gravemente ferito nell’impatto, l’uomo è stato soccorso dai sanitari del Suem e ricoverato all’ospedale San Bortolo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno delimitato la zona nell’attesa deiche hanno ripristinato le condizioni di sicurezza e la regolare erogazione dell'energia elettrica. Sul posto anche degli agenti della polizia locale per i rilievi e la regolazione del traffico.