di Roberto Cervellin

VICENZA - C'era una volta in cui il Vicenza calcio faceva sognare. Giusto vent'anni fa. Era ilQuello che, dopo il periodo d'oro di Pablito Rossi, era stato in grado, sotto la guida didi approdare indi conquistare lae arrivare in semifinale nellaTutto in 4 anni.Momenti entrati nella storia della città e del calcio, che ilsaranno ricordati in una serata amarcord alla presenza di alcuni artefici della saga. Tra questi, all'ex tecnico Guidolin, l'ex presidente, l'ex direttoree altri giocatori e tecnici. «Invito tifosi e appassionati a partecipare - l'appello del sindaco Francesco Rucco - Isaranno sicuramente riempiti. Si tratta di un evento che celebra non solo i migliori anni del Vicenza, ma anche ricordi indelebili».Verranno infatti trasmessiche racconteranno la cavalcata che portò i biancorossi nell'olimpo del calcio nazionale e internazionale. Prima grazie alla vittoria, nel, della Coppa Italiapoi con i risultati in campionato - per qualche tempo la squadra fu addirittura- e infine, nella stagione seguente, con lain Coppa delle Coppe persa con il Chelsea. La serata andrà in onda su Tva.