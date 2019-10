Il Trissino ferma il Bassano sullo 0-0, occasione persa per i giallorossi di staccare le seconde.

di Francesco Bordignon

Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive del. Uno 0-0 che è una novità per la squadra di Francesco Maino, abituata a regalare ai tifosi sempre tante emozioni e reti, per la, dove i giallorossi mantengono il migliore attacco. La nota positiva è che il Cornedo non approfitta del passo falso della squadra bassanese perdendo a Longare, si avvicina invece lo Schio che con il successo per 2-0 sula Marosticense si riporta seconda in classifica., 16 per lo Schio primo inseguitore, 15 il Cornedo: un campionato equilibrato che potrà regalare emozioni fino alla fine.Nella partita con il Trissino non si è visto il miglior Bassano della stagione, anzi, giallorossi contratti contro un avversario che ha dimostrato il suo ottimo momento di forma, nemmeno i provvidenziali cambi di Maino sono riusciti a svoltare una partita che sembrava destinata allo 0-0. Qualche protesta per unche per i tifosi giallorossi, ma alla fine ci si può accontentare di un punto contro un Trissino che però, fino a questo momento, non aveva brillato tra le mura amiche.Adessodove ha sempre vinto, in una sfida non facile con un Tezze reduce da due 0-0 e che ha ottenuto due punti nelle ultime quattro. I giallorossi, forti dell’imbattibilità in campionato, si sono giocati forse il loro jolly a Trissino, quindi è obbligatorio tornare a fare punti per mantenere a distanza le avversarie. Perchè basta pochissimo, in campionati così equilibrati, a farsi riprendere dalle inseguitrici. E Bassano, il campionato, lo vuole assolutament e portare a casa.