Strage sulla Valdastico, al Tennis aspettavano Arianna per il match clou

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Il Tennis club Schio di via Tito Livio è in lutto per la tragica scomparsa a 17 anni didi Noventa Vicentina,. È morta martedì assieme al papà Luciano di 51 nell’incidente sulla A31 Valdastico sud, nel rogo della Volkswagen Golf nella quale stavano viaggiando perAlle 13 Arianna Rossetto doveva scendere in campo per disputare la sua terza partita delcontro la trentina Francesca Covi. L’arbitro della partita alle 13 ha telefonato ad Arianna per capire dove fosse:. Il direttivo delha scritto un post Facebook. «Siamo profondamente rattristati per la morte di Arianna Rossetto e di suo padre Luciano. Arianna aveva deciso di partecipare al nostro torneo, ma alle 13 non si è mai presentata. A nome di tutto lo staff e dei giocatori del torneo open Andritz, vogliamo estenderealla sua famiglia. Sarà ricordata condurante le finali del torneo».